Jerry Lewis' Nachlass wird versteigert

Knapp ein Jahr nach dem Tod von US-Komiker Jerry Lewis kommen Schätze aus seinem Nachlass unter den Hammer. Versteigert werden rund 400 Objekte, darunter Kostüme und Requisiten aus dem Kultfilm "Der verrückte Professor" von 1963. Die Auktion findet am 22. Juni in Las Vegas statt, seiner Geburtsstadt, in der er bis zuletzt wohnte.