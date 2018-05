Mahmud Abbas (83) mit Lungenentzündung im Krankenhaus

Er werde mit Antibiotika behandelt, sein Zustand habe sich inzwischen deutlich verbessert, so Ahmad Tibi, ein Vertrauer von Abbas.

Bis er wieder gehen darf, wird es aber noch einige Tage dauern, sagen die Ärzte im Istischari-Krankenhaus in Ramallah.

Es ist bereits der dritte Krankenhausaufenthalt von Abbas binnen einer Woche.

Seinen bisher letzten öffentlichen Auftritt hatte Abbas am 18. Mai gemeinsam mit Panamas Präsident.

Am vergangenen Dienstag wurde er am Mittelohr operiert. Am Sonntag gab es eine Nachuntersuchung.

Wegen der Behandlungen war über den Gesundheitszustand des 83 Jahre alten Abbas spekuliert worden.

Es bestehe aber kein Anlass zur Besorgnis, hieß es jetzt von Seiten der Klinik.