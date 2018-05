1000 Liverpool - Fans ohne Flug zum Finale

Das fängt ja gut an für Liverpool – vor dem Champions League Finale in Kiew hängen rund 1000 Fans in England fest, trotz Karten für das Spiel – für ihre Flüge gibt es keine Landegenehmigung. Alle Hebel wurden gezogen, alle politischen Knöpfe gedrückt zwischen Liverpool und Kiew – nur für einen weiteren Flug kam noch das Ok aus Kiew, der Reiseveranstalter erlebt einen Shitstorm in den sozialen Medien.