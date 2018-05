Lyon besiegt Wolfsburg im Champions League Finale

Der VfL Wolfsburg hat das Champions-League-Finale verloren. Die Fußballerinnen aus Niedersachsen unterlagen in Kiew mit 1:4 gegen Titelverteidiger Olympique Lyon.

Zwar landeten die Wolfsburger in der Verlängerung das 1:0, in der Verlängerung holte Lyon aber auf. Der VfL geschwächt nach Gelb-Rot für Alexandra Popp in der 96. Minute, und dann ging es Schlag auf Schlag: 98., 99. und 102. Minute, die Französinnen landeten einen Treffer nach dem anderen.

Nach 120 Minuten war das Spiel im vollbesetzten Walerij-Lobanowski-Stadion zu Ende. Eine Deutsche durfte aber doch jubeln. Dzsenifer Marozsan triumphierte wie im Vorjahr mit Lyon und krönte eine weitere perfekte Saison. Die Mittelfeldspielerin war gerade erst zur Fußballerin des Jahres in Frankreich gewählt worden.