WM-Vorbereitung in Eppan und Lugano

In Eppan an der Südtiroler Weinstraße verpasst sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft seit gut einer Woche den Feinschliff für die Weltmeisterschaft in Russland. Bereits vor den WM-Triumphen 1990 und 2014 schlug der DFB seine Zelte in Südtirol auf. Das Ziel lautet: Titelverteidigung.