Brutales Video zeigt Streit um Ramadan: 14 Männer vor Gericht

Ab diesem Dienstag stehen in Safi - 400 km südlich von Rabat - 14 Angeklagte vor Gericht, weil sie einen Mann und eine Frau zusammengeschlagen haben sollen, weil das Paar angeblich den Fastenmonat Ramadan nicht respektiert habe.

Ein Video des brutalen Übergriffs machte seit Ende Mai in den sozialen Medien die Runde. Darauf war zu sehen, wie ein maskierter Schlägertrupp eine Frau mit blutendem Gesicht und einen Mann beschimpfte. Der Angriff fand offenbar in einem Dorf in der Nähe von Safi statt. Die Männer des Schlägertrupps sollen die Gewalt damit erklärt haben, dass das Paar während des Ramadan etwas essen und angeblich auch Sex haben wollte.