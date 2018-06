Was man als Ägypten-Fan wissen muss - euronews WM-Fanmeile

Ihre Lieblingsmannschaft fährt nicht zur Fußballweltmeisterschaft nach Russland? Möchten Sie ein anderes Team unterstützen? Oder aber Sie kennen ihr Team gut, wollen sich aber über ihre Gegner informieren? Wir fassen zusammen, was man als Ägypten-Fan wissen sollte.

Vollständiger Name: Die ägyptische Nationalmannschaft

Spitzname: Die Pharaonen

Logo: Ein Fußball, der sein Licht in den Farben der ägyptischen Flagge verbreitet.

Coach: Hector Cuper (Argentinien)

Während der Weltmeisterschaft wohnt die Mannschaft in Grosny, Tschetschenien, Südrussland

Fan-Gesänge: Masr (vier Trommelschläge), Masr

Fan-Vokabeln

Ziel: Hadaf

Abseits: Tasallol

Spiel: Mobarah

Foul: Foul

Freistoß: Foul

Wer ist der bekannteste Superfan?

Muhammad Ibn Nufal (24) radelt den ganzen Weg von Kairo nach Moskau, um für seine Nationalmannschaft da zu sein.

Der schlimmste Moment in der Geschichte der Weltmeisterschaft

Die Niederlage gegen England im Jahr 1990 durch einen Kopfball von Mark Wright: Ägyptens beeindruckendes und überraschendes Unentschieden gegen den Europameister Niederlande und die Republik Irland sollte nicht ausreichten, um sich einen Platz in der zweiten Runde zu sichern. Es war Ägyptens erste Weltmeisterschaft in 56 Jahren.

Bester WM-Moment

Als Mittelfeldspieler Magdy Abdel Ghany im Eröffnungsspiel 1990 gegen Italien in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter zum Ausgleich erzielte.

Wichtige Spieler

Mohamed Salah Der Stürmer aus Liverpool, der in dieser Saison die Premierleague und die UEFA Champions League im Sturm erobert hat. Er gewann drei unterschiedliche Auszeichnungen für den Spieler des Jahres in England bekommen und hat Ägypten mit fünf Treffern in den letzten sechs Qualifikationsspielen fast im Alleingang zur ersten Weltmeisterschaft seit 28 Jahren geführt.

REUTERS/Francois Lenoir

Mahmoud Hassa n'Trezeguet'

Der Stürmer, der für den türkischen Klub Kasimpasa spielt, erzielte in dieser Saison 19 Tore. Seit seiner Aufnahme im Jahr 2015 ist er ein fester Bestandteil der Mannschaft von Trainer Hector Cuper.

Wem sollte man in den sozialen Netzwerken folgen?

Spieler

@MoSalah

@Trezeguet

@ElHadary

@Shikabala

Äygptens Fußballverband

@EFA

Chef der EFA: @AbouRidaHany

Inoffizieller WM-Song