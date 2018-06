Was man als Russland-Fan wissen muss - euronews WM-Fanmeile

Offizieller Name Russia national football team (Сборная России по футболу)

Spitzname “Сборная” (Sbornaya), the team

Logo eine Kreuzung aus dem Wappen und einem Fußball

Hauptquartier während der WM 2018 Moskau, Luzhniki Stadium (gebaut für Olympia 1980) Sportzentrum Khimki, Region Moskau

Gesänge

olé, olé, olé, olé, Rossya, vpe-reod (Auf geht’s Russland!)

Rousskiye, vpe-reod

Vperiod ROssiya, my s toboy (Go Russland, wir unterstützen dich!)

Oft singen die Fans auch das bekannte russische Liebeslied Katjuscha.

Nur wenige Menschen kennen die Worte der 1992 geänderten Nationalhymne, so dass nur wenige Fans mitsingen. Was die Teammitglieder betrifft, so wurden sie nach einigen umstrittenen Auftritten, bei denen sie meist nur die Melodie summen konnten, gezielt angewiesen, den Liedtext auswendig zu lernen.

Fan-Vokabeln

Tor гол [gol]

Abseits офсайд или “вне игры” [afside] or [vne igry]

Spiel матч, игра [mutch, igra]

Foul нарушение [narushenie]

Freistoß 11-метровый or пенальти (penalty)

Der Schiri ist gekaft судью на мыло (macht Seife aus dem Schiri)

Schwalbe грязная игра [gryaznaya igra]

Das sagen Russen zu einem verletzten Spieler, wegen dem das Spiel unterbrochen wird: уноси! ([Unossi!] Tragt ihn weg!

Superfan: Eduard Latypov, Vorsitzender des russischen Fan-Klubs “Russland vereint”

Schlimmster Moment der WM-Geschichte

Qualifikation für die EM 2000: Der Russe Alexadre Filimonov fällt mit dem Ball ins Tor - ins eigene Tor. Russland scheidet gegen die Ukraine aus. Auch der damalige Ministerpräsident Wladimir Putin war bei dem Spiel anwesend. Das Management des Stadions entschied nach dieser Niederlage, das Tor, das Filimonov verteidigte, abzubauen und zu zerstören.

Bester Moment der WM-Geschichte

Russland schafft es ins Halbfinale der Europameisterschaft 2008 nach einem Sieg gegen die Niederlande und verliert dann gegen Spanien.

Wichtige Spieler

Igor Akinfeev - Игорь Акинфеев (Spielführer, Torwart), Fedor Smolov - Фёдор Смолов - könnte es in die Premier League schaffen, Alexandre Golovin - Александр Головин - Hoffnungsträger des ZSKA Moskwa

In sozialen Medien

Hashtags

#РоссияВперёд #СборнаяРоссии #ЧМ2018

Die russischen Spieler sind nicht sehr aktiv auf Twitter, sondern nutzern eher Instagram, um Fotos zu veröffentlichen. Einige dennoch potentiell interessante Accounts:

@akinfeevigor

@smolovfedor_10

@alex_golovin17

@teamrussia