Vermisste Tramperin Sophia (28): Kripo Leipzig nimmt Verdächtigen fest

Die Studentin Sophia wollte am Donnerstagabend von ihrem Wohnort Leipzig in ihre bayrische Heimat Amberg fahren - per Anhalter. Sie stand vor 18 Uhr abends in Schkeuditz bei Leipzig an der A9 mit Ziel Nürnberg - laut Augenzeugen ist die 28-Jährige, die offenbar gerne trampte, in einen LKW eingestiegen.