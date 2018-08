Hinter Apple: Wer sind die 10 größten Firmen an der Börse?

An der Wall Street in New York hat Apple an diesem Donnerstag - wie erwartet - den Rekord geknackt und die 1 Billion erreicht - also die 1.000 Milliarden Marke übersprungen. Doch welche Unternehmen gehören hinter dem High-Tech-Giganten zu den größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Nicht alle sind aus den USA - einige Firmen aus China gehören zu den Top Ten.