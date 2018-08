Wacken: Viel Hitze und nur etwas Schlamm

In Wacken wird vor dem "Staubteufel" gewarnt. Sprich: Es kann auf dem Festivalgelände bei derzeit tropischem Wetter zu der ein oder anderen Staubwolke kommen. Am Donnerstag haben sich Hard Rock-Fans wieder in der - nicht einmal 2.000 Einwohner starken - Gemeinde versammelt, um ihre Heads zu bangen. Aber selbst geübte Wacken-Teilnehmer könnten dieses Mal vor einer unbekannten Situation stehen - denn in den vergangenen Jahren mussten sie eher zu Gummistiefeln als zur Sonnencreme greifen: Manches Mal wurde aus dem Treffen der Rock-Jünger eine große Schlammschlacht. So erklärt ein Besucher, er sei nun zum viertel Mal dabei - und bei den ersten drei Festivals habe er im Schlamm gesteckt. Wer den nicht missen will, findet aber offensichtlich auch bei heißen Temperaturen Gelegenheit zum Suhlen.