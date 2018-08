Wo in Europa werden die meisten außerehelichen Kinder geboren?

Die Zahlen hatten seit der Jahrtausendwende stetig 1 Prozent pro Jahr zugenommen und weisen auf veränderte Muster der Familienbildung hin. Geburten gibt es immer mehr in nicht ehelichen Beziehungen, in Lebensgemeinschaften und auch mehr Singles bekommen Kinder.

In acht EU-Ländern werden mehr außereheliche als Kinder als Kinder verheirateter Paare geboren. Frankreich führt die Liste an, 60 Prozent der Eltern sind hier unverheiratet. Danach kommen Bulgarien und Slowenien (beide 59 %), Estland (56 %), Schweden (55 %), Dänemark (54 %), Portugal (53 %) und die Niederlande (50 %).

Anders sieht das in Griechenland, Kroatien und Zypern aus. Über 80 der Neugeborenen hatten dort 2016 verheiratete Eltern.

Deutschland liegt unter dem EU-Durchschnitt von 43 Prozent: In der Bundesrepublik haben 35,5 Prozent der Kinder unverheiratete Eltern.

Außer in Estland, Italien, Lettland, Litauen, Ungarn und Großbritannien nahm die Zahl außerehelicher Geburten vor 2015 und 2016 in der EU in allen Ländern konstant zu. In den genannten Ländern blieben die Werte gleich.

Wenn man die Zahlen um die EFTA-Länder erweitert, liegt Island mit Abstand vorne: 69,6 Prozent der im Jahr 2016 geborenen Kinder waren außerehelich.