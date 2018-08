Nach Brauner-Haufen-Interview: Ambros' #Schifoan (1976) stürmt die Charts

Das Interview mit dem österreichischen Liedermacher Wolfgang Ambros (66) mit der Süddeutschen Zeitung hatte für Aufsehen gesorgt. Dieses erschien unter dem Titel "Bin mir sicher, dass es viele braune Haufen in der FPÖ gibt". Wenige Tage später ist einer der bekanntesten Songs von Wolfgang Ambros - nämlich "Schifoan" (Skifahren) aus dem Jahr 1976 zurück in den Charts in Österreich und nimmt auch auf iTunes einen der vorderen Plätze ein. Gepusht wurde das Lied während der Hitzewelle in den sozialen Medien.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker bezeichnete Ambros nach dem SZ-Interview als "abgehalfterten Musiker“.