Lana Del Rey als Topstar auf dem Sziget-Festival

Lana Del Rey war der Topstar am dritten Tag des Sziget-Festivals in Budapest. Sie trat auf der Bühne auf, auf der am Tag zuvor schon die Gorillaz und am Mittwoch Kendrik Lamar Zentausende Festivalbesucher begeistert hatten. Sieben Tage lang Weltstars in Budapest – Das Sziget-Festival ist ein Musikfest, das ganz verschiedene Genres bedient, aber trotzdem eine klar abgesteckte Zielgruppe hat.

"Wir glauben, dass die Besucher dieses Festivals offen sind, nicht engstirnig. Dafür steht das Sziget Festival", sagte Organisator Tamás Kádár.

Großgeschrieben wird in Budapest deshalb Toleranz und friedliches Zusammenleben. Im "Zelt ohne Grenzen" können sich die Besucher etwa über Migration und Flüchtlingsströme informieren.

Außerdem steht Umweltschutz oben auf dem Programm - mit Mehrwegbechern, Solarzellen und einem Öko-Campingplatz. Das Sziget-Festival findet noch bis zum 15. August in Ungarns Hauptstadt statt.

Daniel Bozsik, Euronews Budapest: "Das Motto des Sziget Festivals ist Love Revolution. Die Organisatoren sagen, das sei nichts Neues, denn Grundwerte wie Dialog, gegenseitiges Verständnis und Toleranz habe das Festival von Anfang an vertreten, über die vergangenen 25 Jahre hinweg."