CR7: Alte Torgefahr in neuem Trikot

Weltstar Christiano Ronaldo hat sein Debüt für Juventus Turin in der Provinz gegeben.

Im 4000-Einwohner-Ort Villar Perosa nahe Turin krönte der 33-jährige Portugiese seinen ersten Auftritt im schwarz-weißen Trikot mit dem ersten Treffer zum 5:0-Erfolg des italienischen Rekordmeisters über die eigene Nachwuchsmannschaft.

Juventus hatte für den Torjäger 112 Miilionen Euro Ablöse an Real Madrid gezahlt, um auch in der Champions League wieder ganz oben mitkicken zu können. In der Serie A wird Ronaldos Debüt für kommenden Samstag erwartet, wenn die "Alte Dame" auswärts auf Chievo Verona trifft.

Der erste Auftritt musste kurz vor Spielende wegen eines Platzsturms begeisterter Fans abgebrochen werden.