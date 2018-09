Trauerfeier für Aretha Franklin: Geistlicher entschuldigt sich bei Ariana Grande

In den USA hat sich ein Priester für sein Verhalten gegenüber der Sängerin Ariana Grande entschuldigt. Der Prediger Charles H. Ellis III hatte die Sängerin auf der Beerdigungsfeier für die Soul-Musikerin Aretha Franklin in einer Weise berührt, die im Internet für Aufregung sorgte. Viele Menschen verbreiteten in den sozialen Medien Bilder von dem Vorfall.