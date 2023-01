Die russische Republik Baschkortostan wird derzeit von extremer Kälte heimgesucht. In der Hauptstadt Ufa, die rund 1160 Kilometer östlich von Russland liegt, sind die Temperaturen auf -39 Grad Celsius gefallen. Der alte Rekord von 1974 ist damit gebrochen.

"In fast allen Schulen der Region Saratow fiel der Unterricht aus", erklärt Gulnaz Zagitova von der Abteilung Hydrometeorologie und Umweltüberwachung in Baschkortostan. "Der Unterricht findet deshalb von Zuhause aus statt. In Kasan wurden mehrere Eislaufbahnen geschlossen. Und in Uljanowsk sind alle Weihnachtsveranstaltungen im Freien abgesagt worden."

Damit die Stromversorgung in Ufa nicht ausfällt, wurden nun Notfallmaßnahmen ergriffen. Nach Angaben von Meteorologen könnte die Durchschnittstemperatur in der Region auf bis zu minus 45 Grad sinken. Zum Wochenende soll es allerdings wieder milder werden.