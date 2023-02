Nach seiner symbolischen Reise nach Kiew - fast ein Jahr nach dem Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine - antwortet der US-Präsident mit einer Rede in Warschau auf Wladimir Putins Rede an die Nation.

"Die Ukraine bleibt frei", sagte Joe Biden in Warschau vor einer versammelten Menge. Der US-Präsident lobte die Solidarität Polens mit den Ukrainerinnen und Ukrainern.

Biden sprach von einem "brutalen Diktator", der eine Gefahr für die Freiheit darstelle.

Es gebe keinen Zweifel an der Solidarität der USA mit den NATO-Verbündeten, sagte Biden.

Er beendete seine Rede mit den Worten: "Gott schütze die Helden der Ukraine und all jene, die sie unterstützen."

Polen, das Nachbarland der Ukraine, hat im internationalen Vergleich die meisten Flüchtlinge aufgenommen und zählt zu den wichtigsten Unterstützern der Regierung in Kiew.

Bidens Reise von Polen in die Ukraine

Der 80-jährige Biden war am Sonntag mit der Präsidentenmaschine Air Force 1 nach Polen geflogen und von dort aus mit dem Zug nach Kiew gereist. Mit ihm zusammen unterwegs waren als Medienvertreter offenbar nur ein Reporter und ein Kameramann. Dennoch erregte die Reise des US-Präsidenten weltweites Aufsehen und wurde vielerorts als eine Art "Klatsche" für Wladimir Putin interpretiert.

Joe Biden umarmt Wolodymyr Selenskyj in Kiew in der Ukraine AP/Ukrainian Presidential Press Office

Biden spricht am Tag von Putins Rede an die Nation

Russlands Staatschef machte in seiner Rede an die Nation an diesem Dienstag den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Putin sprach davon, dass "sie das Regime in Kiew mit 150 Milliarden Dollar aufrüsten". Der finanziell größte Unterstützer der Ukraine und der mit Vorsprung größte Waffenlieferant sind die USA.

Die erste Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj führte ihn nach Washington, wo der ehemalige Schauspieler im Kongress mit Standing Ovations empfangen wurde.