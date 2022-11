Hell strahlende 3D-Figuren in Form von Giraffen, Adlern, Delfinen und Tieren aus aller Welt leuchten im Bronx Zoo in New York. Sie läuten die Weihnachtszeit für die Besucher:innen ein, die in Scharen gekommen sind und das Spektakel bewundern. Neben den Tieren gibt es natürlich auch traditionellere Weihnachtsdekoration auf Weihnachtsbäumen und Zäunen. "Ich fühle mich wie ein Kind, weil es wirklich schön ist", sagt ein Vater, der mit seinem Sohn gekommen ist.