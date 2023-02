no comment

In der peruanischen Provinz Camaná schossen Schlammlawinen von Anhöhen ins Tal und töteten mehr als 30 Menschen. Gebäude und Straßen wurden schwer beschädigt. Am Wochenende hatte es starke Regenfälle gegeben, die die Erdrutsche auslösten. Peruanischen Medien zufolge nahmen mehr als eintausend Häuser Schaden, vielen Menschen mangelt es an Wasser und Nahrung, die Bevölkerung muss dementsprechend versorgt werden.