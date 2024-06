„Alles an Classic Violin Olympus ist einzigartig“: Ein Interview mit Pavel Vernikov

Der Internationale Wettbewerb Classic Violin Olympus bietet jungen und älteren Geigern die Möglichkeit, die Musikwelt im Sturm zu erobern.

Mit einem bahnbrechenden Wettbewerbsprogramm und einem Vorauswahlverfahren in den wichtigsten Musikmetropolen der Welt, ganz zu schweigen von einem Preisgeld von 310.000 Euro, scheinen die Initiatoren des Projekts die bestehende Ordnung auf den Kopf stellen und talentierten Geigern auf der ganzen Welt die Chance bieten zu wollen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Wir haben uns mit dem Pavel Vernikov getroffen, um zu erfahren, was er über diese neueste Initiative zu sagen hat.

Können Sie uns etwas über den Gedankengang hinter dem Internationalen Wettbewerb Classic Violin Olympus und seine übergeordneten Ziele erzählen?

In meinem Leben habe ich an vielen Wettbewerben teilgenommen, sowohl als Kandidat als auch als Jurymitglied. Ich hatte keine Zweifel an den Wettbewerben an sich, aber ich spürte, dass ich mit etwas nicht zufrieden war. Ich wollte die bestehende Ordnung, die Tradition ändern. Ich wollte etwas machen, das nicht nur für junge Künstler nützlich ist, sondern auch für ältere, die nicht die Möglichkeit haben, an Wettbewerben teilzunehmen und sich einen Namen zu machen. Das war mein Traum, und dann traf ich eines Tages einen wunderbaren Mann - Konstantin Ishkhanov - und innerhalb weniger Wochen sprachen wir darüber, wie wir diesen Traum verwirklichen könnten!

Diese Veranstaltung hat ein einzigartiges Vorauswahlverfahren mit sechs unabhängigen Wettbewerben weltweit. Welche Strategie stand hinter der Auswahl der sechs Standorte?

Das Wort „einzigartig“ trifft auf den gesamten Wettbewerb zu! Alles an Classic Violin Olympus ist einzigartig! Das Standardauswahlverfahren für die meisten Wettbewerbe besteht in der Regel aus Videobeiträgen. Nur wenige der Auswahlverfahren finden in mehreren Ländern statt, und dann spielen die Anwärter immer nur 20-30 Minuten, was keine vollständige Aufführung ist. Die Kandidaten geben viel Geld aus, um zu den ausgewählten Orten zu reisen, und dann treten sie an allen möglichen Orten auf, auch an kleinen, winzigen.

Das wollten wir nicht. Wir haben die berühmtesten Musikschulen und -zentren der Welt ausgewählt. Wir wollten die sechs Qualifikationsveranstaltungen zu vollwertigen Wettbewerben machen, mit zwei Qualifikationsrunden, sehr guten Preisen und einer hochkarätigen Jury.

Eine Reihe von Vorveranstaltungen liegt bereits hinter uns. Entspricht die Qualität, die Sie bisher gesehen haben, Ihren Erwartungen?

Ich würde sagen, sie ist sogar noch höher, als ich erwartet hatte! In Japan z. B. war das Niveau unglaublich hoch. Bei vielen Wettbewerben gibt es normalerweise zwei oder drei große Geiger, hier war das ganz anders. Von den 20 Bewerbern haben es 14 verdient, ins Finale zu kommen. Es fiel uns sehr schwer zu entscheiden, wer die Preise bekommen sollte. London, unsere nächste Station, ist auch sehr vielversprechend; es handelt sich um einen hochkarätigen Kandidatenpool, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie uns bei den Live-Auftritten zu bieten haben!

Die Programme des Wettbewerbs gehören zu seinen bemerkenswertesten und revolutionärsten Aspekten. Welcher Gedanke steht hinter diesem grundlegend anderen Ansatz?

Ich mag das Wort „revolutionär“ nicht, denn Revolutionen enden oft ziemlich traurig. Dieses Programm hat eher einen „evolutionären“ Charakter; es enthält sowohl traditionelle als auch überraschend neue Elemente. Neben den Pflichtstücken gibt es auch Freiräume für die Künstler, denn es ist wichtig, eine Persönlichkeit zu finden, einen echten Musiker und nicht nur einen Spieler.

Dies ist kein Sportwettkampf. Wir suchen jemanden, der das Publikum und die Jury überzeugt, dass er ein Musiker ist. Wir wählen keine Sportler aus, sondern echte Künstler, und dieses Programm wird uns zeigen, wie vielseitig sie sind und ob sie mit ihrer Musik etwas zu sagen haben.

Die Teilnehmer müssen u. a. Stücke des Composer-in-Residence Alexey Shor aufführen. Wie sind Sie bei der Auswahl des richtigen Komponisten für diese Rolle vorgegangen, und wie wichtig ist es, dass die zeitgenössische Epoche vertreten ist?

Alexey Shor CMDI

Die Entscheidung, Alexey Shor als Composer-in-Residence zu engagieren, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich kenne Alexeys Musik sehr gut, ebenso wie ihn selbst; er ist ein sehr netter und bescheidener Mensch, und die Tatsache, dass wir beide Ukrainer sind - ich wurde in Odessa und er in Kiew geboren - verbindet uns. Ich glaube, das hilft uns, uns gegenseitig besser zu verstehen. Er ist schon seit langem in der Welt der klassischen Musik tätig, und zwar nicht nur als Komponist. In diesen für die Ukraine schwierigen Zeiten hat er den kulturellen Sektor des Landes nachdrücklich unterstützt und sogar dem Kiewer Virtuosi Orchestra, das sich in Europa aufhielt, geholfen und sie und ihre Familien während ihres Aufenthalts hier unterstützt. Das ist lobenswert, und diese Haltung und Herangehensweise spiegelt sich meiner Meinung nach auch in seiner Musik wider.

Die Diskussion über zeitgenössische Musik ist ziemlich lang, aber das Wichtigste ist, dass jede Art von Musik in der Lage sein muss, eine Botschaft zu vermitteln. Komponisten konzentrieren sich manchmal so sehr auf verschiedene Techniken, dass sie vergessen, für wen sie schreiben. Deshalb ist Musik manchmal schwer zu verstehen und zu fühlen. Alexeys Musik ist schön, aufrichtig und sinnlich. Darin stecken Sehnsucht, Lyrik und Nostalgie. Außerdem findet sie bei einem breiten Publikum Anklang. Wir haben uns entschieden, seine Werke in das Programm aufzunehmen, da sie am deutlichsten die Moderne widerspiegeln. Wichtig ist auch, dass viele Künstler begonnen haben, seine Musik in ihr Repertoire aufzunehmen, wie der weltberühmte Pianist Mikhail Pletnev und die Geiger Gil Shaham und Maxim Vengerov, um nur einige zu nennen. Seine Musik drückt dem kulturellen Zeitgeist ihren Stempel auf.

Classic Violin Olympus ist mit einem der höchsten Preisgelder für solche Wettbewerbe ausgestattet. Sind Sie der Meinung, dass es für einen neuen Wettbewerb unerlässlich ist, einen solch attraktiven Preis zu bieten?

Als Intendant muss ich betonen, dass Geld nicht das Wichtigste ist. Doch seien wir ehrlich, das Geld ist natürlich von größter Bedeutung! Ein solcher Preis kann für die Aufnahme eines Albums, die Anmietung eines Saals oder das Spielen mit einem Orchester hilfreich sein. Der Gedanke war, dass diese Summe alle Ebenen von Künstlern ansprechen würde.

Auch diejenigen, die den Hauptpreis nicht gewinnen, werden belohnt. Wir haben jedes der 23 Jurymitglieder gebeten, den Künstlern, die ihnen gefallen, einen eigenen Preis zu verleihen. Sie könnten eingeladen werden, ein Konzert zu spielen, an einem Meisterkurs teilzunehmen, bei einem Musikfestival mitzumachen... Diese Gelegenheiten sind von unschätzbarem Wert, um die Aufmerksamkeit von Musikmanagern auf sich zu ziehen. Wir wollen allen 12 Kandidatinnen und Kandidaten die Chance geben, sich einen Namen zu machen. Geld ist also ein wichtiger, aber kein überragender Faktor.

Was denken Sie, wie der Classic Violin Olympus im Vergleich zu anderen etablierten Wettbewerben in der Geigenwelt abschneidet?

Ich würde diesen Wettbewerb nicht organisieren, wenn ich nicht so viele Zweifel an anderen Wettbewerben gehabt hätte. Wir gehören auf alle Fälle zu den wichtigsten Wettbewerben. Viele Wettbewerbe sind bereits zur Routine geworden: dieselbe Jury, dieselben Teilnehmer, dasselbe Programm und dieselben Veranstaltungsorte. Viele Teilnehmer reisen zu den verschiedenen Wettbewerben, treten mit demselben Programm auf - das man bereits auswendig kennt, da das Repertoire nichts Neues enthält - und das war's.

So manche große Wettbewerbe haben ihre Ausstrahlung verloren. Ich kenne viele Beispiele von Preisträgern, die anschließend an ein paar Konzerten teilnehmen und von denen man dann nie wieder etwas hört. Unser Wettbewerb ist auf Ergebnisse ausgerichtet. Wir wollen, dass alle 12 Finalisten ihre Karriere erfolgreich aufbauen und fortsetzen können, dass sie gefragt sind. Sie werden in sechs Monaten nicht vergessen sein!

Was würden Sie denjenigen sagen, die noch abwägen, ob sie sich für Classic Violin Olympus bewerben sollen?

Ich würde sagen, zögern Sie nicht und bewerben Sie sich jetzt! Dieser Wettbewerb gibt der Kreativität der Teilnehmer neuen Schwung. Ob sie den begehrten Preis bekommen oder nicht, die Hauptsache ist, dass sie mit Professoren und Musikern aus der Jury kommunizieren, Gleichgesinnte treffen und viel Freude an der Teilnahme haben. Denken Sie also nicht länger darüber nach und melden Sie sich jetzt an, bevor es zu spät ist!