Ländervergleich: So wird das Kopftuchtragen in Europas Klassenzimmern geregelt

Nicht nur an Österreichs Schulen könnten Kopftücher bald der Vergangenheit angehören. Sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch bundesweit verlangt die FDP nun ebenfalls ein Verbot. Der Parteivorsitzende Christian Lindner hat etwa gemeint, Kindern dürfe kein Kopftuch aufgezwungen werden. Ein Verbot für Mädchen unter 14 sei verhältnismäßig und stärke die Persönlichkeitsentwicklung. Die FDP-Fraktion möchte die Debatte nun in den Bundestag bringen.