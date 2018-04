Fremdenfeindliche Kampfhund-Attacke? Pitbull auf Türken (36) gehetzt

In Berlin ist ein Türke (36) von einem Kampfhund ins Bein gebissen worden, zuvor waren der Mann und seine deutschtürkische Begleiterin (56) laut Polizei in einem Café fremdenfeindlich beschimpft worden. Die Angreifer haben offenbar erst die Frau beleidigt, am Hals gepackt und zu Boden geworfen. Später hetzte einer der Männer einen Pitbull auf den 36-Jährigen und befahl dem Kampfhund, den Türken zu beißen.