Giftgasermittler nehmen Proben in Duma

Die Fachleute der Organisation für das Verbot chemischer Waffen sind in der syrischen Stadt Duma eingetroffen. Dort seien Proben genommen worden, die in einem Labor in den Niederlanden untersucht werden sollen, schrieb die Organisation in einer Pressemitteilung.

Nach Ansicht der USA, Großbritanniens und Frankreichs wurden in Duma am 7. April chemische Kampfstoffe eingesetzt. Die syrische Regierung und Russland weisen das zurück und betonen, dafür gebe es keine Anzeichen. Dass die drei Länder vor einer Woche Ziele in Syrien angriffen, wird von Damaskus und Moskau als Bruch des Völkerrechtes erachtet. Die westlichen Länder rechtfertigten den Militäreinsatz mit dem Ziel, mutmaßliche Einrichtungen zur Herstellung von chemischen Kampfstoffen zu zerstören.