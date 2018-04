Tod von Avicii: Familie gibt Erklärung ab

Mitten in der Trauer um den schwedischen Erfolgsmusiker und DJ Tim Bergling alias Avicii hat die Familie des Verstorbenen einen Brief geschrieben, der in Teilen vom schwedischen Rundfunk veröffentlicht wurde. Darin wird laut Medien- und Agenturberichten angedeutet, dass der 28-Jährige womöglich nicht durch eine Erkrankung gestorben ist: