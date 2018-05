Europa League: Salzburg verpasst Finaleinzug gegen Marseille

Die Spanier gewannen in Madrid mit 1:0 gegen die Londoner um Mesut Özil. Den Siegtreffer erzielte Diego Costa. Im Hinspiel hatten sich die Teams 1:1-Unentschieden getrennt.

Atlético stand bereits 2010 und 2012 im Finale des Wettbewerbs, in dem die Spanier am 16. Mai in Lyon auf Olympique Marseille treffen werden.

RB Salzburg holte in Marseille überraschend den 0:2-Hinspiel-Rückstand auf und zwang die Franzosen in die Verlängerung.

Das goldene Tor zum Endspiel erzielte dort Marseilles Rolando kurz vor Ablauf der Verlängerung.