Bus explodiert in Rom

Im zentralen Rom, in der Straße "Via del Tritone", ist ein Bus in Flammen aufgegangen und danach explodiert. Wie ein Augenzeuge berichtet, hat es im hinteren Teil des Busses zu brennen angefangen. Der Busfahrer versuchte wohl vergeblich, den Brand zu löschen. Dann soll er alle Passagiere dazu aufgefordert haben, das Fahrzeug zu verlassen. Deshalb wurde auch kein Fahrgast verletzt. Einzig eine Passantin erlitt leichte Brandwunden. Es wird vermutet, dass ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst hat.