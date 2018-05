Sexuelle Belästigung: Filmproduzent Weinstein (66) stellt sich

Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein hat sich in New York der Polizei gestellt. US-Medienberichten zufolge wird der gefallene Hollywood-Mogul verhaftet. Die Staatsanwaltschaft in New York will offenbar Anklage erheben, nachdem ihn mittlerweile mehr als 70 Frauen öffentlich des sexuellen Missbrauchs beschuldigt haben. Vorwürfe: Vergewaltigung, Nötigung und andere Straftatbestände. Der einst einflussreiche Filmproduzent hat Fehlverhalten eingeräumt, bisher aber Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex zurückgewiesen.