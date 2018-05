Heute in Brüssel: die Wirklichkeit der EU-Flüchtlingsproblematik

Diese Ausgabe von The Brief from Brussels steht ganz im Zeichen der EU-Flüchtlingspolitik. Zunächst ein Bericht über Bemühungen des Europäischen Parlaments, die umstrittenen geltenden Asylregelungen rasch zu reformieren. Anschliessend folgt ein Beitrag über die Trauerfeier für ein zweijähriges kurdisches Mädchen, das bei einer Polizeiaktion in Belgien ums Leben gekommen war.