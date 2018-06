Nach Regierungschaos: Italien begeht Nationalfeiertag

Mit einer großen Militärparade hat Italien in Rom den Tag der Republik gefeiert. Bei den traditionellen Festlichkeiten legte Staatspräsident Sergio Mattarella einen Kranz am Denkmal des unbekannten Soldaten nieder. Die Kunstflugstaffel der Luftwaffe "Frecce Tricolori" zeichnete die italienischen Nationalfarben an den Himmel.