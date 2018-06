French Open: Alexander Zverev erstmals im Viertelfinale

Erstmals in seiner Tennis-Karriere hat der Deutsche Alexander Zverev das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Bei den French Open besiegte Zverev im Achtelfinale den Russen Karen Chatschanow 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3.

Nächster Gegner ist der Österreicher Dominic Thiem nach dem 6:2, 6:0, 5:7, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori. Auch der frühere Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat die nächste Runde erreicht. Der 31-jährige Serbe gewann gegen den Spanier Fernando Verdasco. Djokovic muss damit im Viertelfinale gegen den Italiener Marco Cecchinato antreten. Der Außenseiter schlug den an Nummer acht gesetzten Belgier David Goffin.

Am Montag bestreiten Angelique Kerber und Maximilian Marterer ihre Achtelfinalspiele. Marterer trifft auf den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien, Kerber tritt gegen die Französin Caroline Garcia an. Insgesamt waren 15 deutsche Tennisprofis in Paris gestartet.