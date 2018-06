Ilkay Gündogan (27) reagiert reumütig - nach den Pfiffen

Als er in der 53. Minute des Spiels der deutschen Nationalelf gegen Saudi-Arabien in Leverkusen auf den Platz läuft, wird Ilkay Gündogan (27) ausgepfiffen. Viele Fans sind offenbar noch immer sauer, weil ilkay Gündogan und Mesut Özil sich im Mai in London zusammen mit dem türkischen Präsidenten hatten fotografieren lassen und Recep Tayyip Erdogan Trikots ihrer englischen Clubs übergeben hatten.