In Italien hat die Polizei 104 Mitglieder zweier Mafiagruppen festgenommen. Der Großteil der Verdächtigen wurde laut Behörden in Bari in Apulien im Südosten des Landes verhaftet, auch in anderen Regionen gab es Festnahmen. Den Verhafteten werden Verbindungen zu den Syndikaten Mercante-Diomede und Capriati vorgeworfen.