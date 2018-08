May trifft Macron im Urlaub

Arbeit statt Urlaub: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt am Abend die britische Premierministerin Theresa May in Macrons Urlaubsitz Fort de Brégançon an der französischen Mittelmeerküste. May unterbricht dafür ihre Ferien in Italien. Ein zentrales Thema des für 18:00 geplanten Arbeitstreffens wird der im Zusammenhang mit dem bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens von May gewünschte Handelsdeal sein, mit dem sie ihr Land weiterhin eng an die EU anbinden will.