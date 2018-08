Neue Sanktionen: Iran will am Abkommen festhalten

Am Dienstagmorgen sind neue Sanktionen der US-Regierung gegen den Iran in Kraft getreten. Der iranische Präsident Rohani bekräftigte im Gespräch mit dem Staatsfernsehen, dass sein Land trotzdem am Atomabkommen mit dem Westen festhalten will. Er verurteilte den Schritt der USA als "psychologische Kriegsführung". Ein Gesprächsangebot von Donald Trump bezeichnete er als unaufrichtig.