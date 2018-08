Sicherheitsrisiko: norwegischer Fischereiminister tritt zurück

Der norwegische Fischereiminister Per Sandberg ist zurückgetreten. Zuvor war bekannt geworden, dass er wiederholt gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen hatte. So war der rechtspopulistische Politiker der Freiheitspartei ohne Wissen der Regierung in den Iran, die Heimat seiner Lebensgefährtin, gereist. Außerdem hatte er sein Diensthandy mit auf die Reise genommen. Der norwegische Geheimdienst hatte zuvor vor iranischer Spionage gegen und in Norwegen gewarnt.