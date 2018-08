Die Menschen in Genua, die am Dienstagmittag auch von Weitem den Einsturz der Autobahnbrücke mitten im Gewitter live miterlebt haben, waren sofort schockiert. Davide Di Giorgio, der das Unglück von seinem Büro aus mit dem Handy filmte, fing vor Entsetzen an zu schreien.

Fast alle Italiener und viele Ausländer sind schon einmal mit dem Auto über diese Brücke gefahren - auf einer der wichtigsten Autobahnstrecken des Landes. Wohl niemand konnte sich vorstellen, dass sie einstürzt.