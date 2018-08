Rettungsschiff „Diciotti“: Minderjährige dürfen an Land

Die italienische Regierung hat im Fall des im Hafen von Catania liegenden Rettungsschiff „Diciotti“ teilweise eingelenkt. Den 29 minderjährigen Flüchtlingen an Bord gewährte Innenminister Matteo Salvini, an Land zu gehen. Alle übrigen Menschen müssen auf dem Schiff bleiben.

Die Regierung in Rom fordert Zusagen anderer europäischer Länder, die Migranten aufzunehmen und wirft ihnen vor, frühere Versprechen bei der Flüchtlingsumverteilung gebrochen zu haben.

Ministerpräsident Giuseppe Conte nimmt auch die Europäische Union in die Pflicht: „Worauf warten die europäischen Institutionen, die Migranten an Bord der „Diciotti“ in andere Länder zu bringen?"

Im Hafen von Catania protestierte eine kleine Gruppe von Demonstranten gegen die Linie der italienischen Regierung.

Innenminister Salvini hatte gesagt, die Menschen seien in maltesischen Gewässern aufgegriffen worden, deshalb sei sein Land nicht zuständig. Die „Diciotti“ liegt seit Montagabend im Hafen von Catania.