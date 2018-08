Handgepäck: Ryanair verlangt 6 Euro

Kostenfrei darf dann nur noch eine kleine Tasche mit an den Sitzplatz genommen werden. Ryanair erhofft sich durch die Neuregelung Zeiteinsparungen. Das Verstauen von Koffern, die nicht mehr in die Gepäckfächer an Bord passen und nachträglich in den Frachtraum geladen werden müssen, sorgten Ryanair zufolge für Verspätungen von bis zu 30 Minuten. Nach Angaben des Unternehmens sollen 60 Prozent der Kunden nicht betroffen sein, da sie die Zusatzgebühr ohnehin bereits bei der Flugbuchung durch die Wahl einer höheren Preisklasse abdecken.

Schon im vergangenen Jahr hatte Ryanair die kostenlose Mitnahme von zwei Handgepäckstücken pro Fluggast abgeschafft.