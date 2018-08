Florida: Tote und Verletzte bei Gaming-Turnier in Jacksonville

Bei einer Schießerei im US-Staat Florida hat es mehrere Tote gegeben. Die Schüsse seien in einem Einkaufs- und Vergnügungszentrum in Jacksonville gefallen, in dem gerade ein Turnier für Video-Spiele stattfand, twitterte das Sheriffbüro der Stadt. Auch ein Verdächtiger sei tot. Ob es eine weitere verdächtige Person gebe, sei unklar. Zahlreiche Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

In der "GLHF Game Bar" im "Jacksonville Landing" fand zum Zeitpunkt der Schießerei ein Turnier mit dem Video-Spiel "Madden 19" statt. Das Turnier mit dem offiziellen Spiel National Football League wurde in den sozialen Medien live übertragen. Während der Übertragung waren plötzlich Schüsse zu hören.