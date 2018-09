Golf: Wildcards für Ryder Cup vergeben

Ende September findet vor den Toren von Paris das Golfturnier "Ryder Cup" statt. Nun stehen die Nominierungen für den Kontinentalvergleich fest. So gehen die Europa-Wildcards an den Schweden Henrik Stenson, den Spanier Sergio Garcia und an die beiden Engländer Paul Casey und Ian Poulter. Der schon seit langem formschwache deutsche Martin Kaymer ist wie erwartet nicht nominiert worden.