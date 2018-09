Angela Merkel wirbt in Mazedonien für Namensänderung

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Mazedonien dafür geworben, den Namensstreit. mit Griechenland endgültig zu beenden. Eine erfolgreiche Volksabstimmung am 30. September für eine Namensänderung in "Nordmazedonien" ist Voraussetzung für die Beendigung des Jahrzehnte währenden Streites mit Griechenland, das eine Aufnahme in die Nato und den Beginn von Beitrittsgesprächen mit der EU blockiert.