Patt-Situation in Schweden - Rechtspopulisten bei 17 %

Der konservative Ulf Kristersson von Moderaterna (den Moderaten) hat den Rücktritt der links-grünen Regierungskoalition verlangt. Er sagte, er sei zuversichtlich, dass die konservative Allianz stark wieder da sei. Allerdings haben die Liberalen und die Zentrumspolitiker im Wahlkampf heftigen Widerstand gegen die Rechtspopulisten gezeigt. Der Chef der Liberalen Jan Björklund sagte, er wolle sich nicht an einer von den Schwedendemokraten geduldeten Regierungskoalition beteiligen.

Die konservativen von Ulf Kristerssons Moderaterna bei 19,8 Prozent.

Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten von Jimmie Akesson kommen auf 17,6 Prozent.

Die Zentrumspartei von Annie Lööf erreicht 8,6 Prozent.

Die Linken kommen auf 7,9 Prozent.

Die Christdemokraten auf 6,4 Prozent. Die Liberalen von Jan Björklund auf 5,5 Prozent.

Verluste verzeichnen die Grünen, sie erreichen nur noch 4,3 Prozent, ziehen aber auch ins Parlament ein. Die Sperrklausel in Schweden liegt bei vier Prozent.

In den Umfagen wurden Verluste für die regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stefan Löfven prognostiziert. Derzeit ist in Schweden eine Koalition aus Sozialdemokraten und Grünen an der Macht.

Löfvens Herausforderer ist der konservative Ulf Kristersson von der konservativen Partei Moderaterna. Er plant eine Koalition mit Liberalen und dem Zentrum.

Bei der Parlamentswahl 2014 kam die SD (für Schwedendemokraten) auf 12,9 Prozent der Stimmen (und hatte damit ihr Ergebnis von 2010 mehr als verdoppelt).

Die Wahlbeteiligung lag mit 84,4 Pozent ein wenig niedriger als 2014.