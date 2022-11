Diese Kinder in Lwiw, im Westen der Ukraine, haben weiterhin Unterricht, aber sie haben gelernt, schnell ihre Sachen zu packen und in einen Schutzraum zu gehen, sobald Bombenalarm ertönt. Andere haben nicht so viel Glück. Schätzungen zufolge wurden während des Krieges mehr als 2.000 Schulen zerstört oder beschädigt.

Deren Wiederaufbau sollte Priorität haben, findet der Schulleiter Oles Pohranychnyi der Schule für Freiheit und Fürsorge: "Wenn man Geld investiert, muss man über Jahre hinweg grundlegend investieren. Bauen Sie Schulen, nicht wie Kasernen, die in den 50er und 60er Jahren gebaut wurden, wo das Lernen ein Drill war. Es sollte ein Raum sein, in dem Kinder das Wissen bekommen, das sie mögen, wo sie mit Freude lernen."

In diesem Zusammenhang wurde dank der Initiative der Nichtregierungsorganisation Team4ua mit dem Bau einer Schule mithilfe eines 3D-Druckers begonnen. Die Fundamente sind bereits vorhanden, aber der Drucker wird erst Anfang des Jahres eintreffen. Die Bauarbeiten sollen im März beginnen, wenn die Temperaturen auf gut 5 Grad gestiegen sind. Sie werden knapp einen Monat dauern. Die Schulen sind nur ein erster Schritt erklärt Jean-Christophe Bonis, der Gründer von Team4UA:

"Ich muss die Technologie zeigen, ich muss einen Piloten zeigen, etwas, das relevant ist, und die Schule ist der beste Weg, um die Bedürfnisse hier vor Ort zu befriedigen. Natürlich werden wir danach helfen, Krankenhäuser und Häuser zu bauen, denn viele Menschen haben alles verloren, aber das ist die nächste Phase. Zuerst müssen wir zeigen, wie es geht, und dann können wir die Hilfe ausweiten.

Ein großer Teil der rund 7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die das Land auf der Flucht vor dem Krieg verlassen haben, sind Kinder. Ihnen nach ihrer Rückkehr eine gute Ausbildung zu ermöglichen, wird eine der größten Herausforderungen sein, wenn der Krieg erst einmal zu Ende ist.