Holt Messi diesmal den Titel? Argentinien feiert Einzug ins WM-Finale

Lautstark feierten argentinische Fans in Doha den 3 zu null Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Kroatien im Halbfinale der Fifa-Fußballweltmeisterschaft in Katar - mit einem Tor vom Weltstar Lionel Messi in der 34. Minute und zwei weiteren Toren von Julian Alvarez.

Die zehntausenden argentinischen Fans in Katar bekamen das Ergebnis, für das sie hierhergekommen sind. Die Männer von Trainer Lionel Scaloni haben zum zweiten Mal in acht Jahren den Einzug in ein WM-Finale geschafft. Die argentinischen Fans kennen das Lusail-Stadion inzwischen gut und werden am Sonntag in Scharen ins 88,000 Zuschauer fassende Stadion strömen, um Messi und Co. anzufeuern.

Die Albiceleste, die Himmelblauen, werden angefeuert auch von den zahlreichen Fans in Buenos Aires. Die bisherigen Spiele konnten die Menschen in extra eingerichteten, sogenannten Fan-Zonen in verschiedenen Stadtteilen in der argentinischen Hauptstadt verfolgen.

"Sie haben erreicht, was wir alle wollten, nämlich Argentinien an der Spitze zu sehen. Es ist noch ein langer Weg, aber am Sonntag möchte ich vor Freude weinen", sagt ein Fan aus Buenos Aires. "Wir glauben an Messi und die anderen. Spiel für Spiel zeigen sie uns, dass wir die Weltbesten sind", kommentiert ein anderer Fan.

Am Mittwoch spielt Marokko gegen Titelverteidiger Frankreich im zweiten Spilel des Halbfinale. Je nachdem, welche der beiden Mannschaften aus dieser Begegnung als Sieger hervorgeht, zieht ebenfalls ins Finale. "Ob Frankreich oder Marokko, sie sollen kommen. Wir werden sie mit großer Freude willkommen heißen", sagt ein Fan aus Buenos Aires.

Die Abliceleste hat ihre letzten vier WM-Halbfinalspiele gewonnen. Aber sie haben ihre letzten beiden Finale verloren: 1990 und 2014 gegen Deutschland. Nun zählt eine ganze Nation darauf, dass Lionel Messi die schönste Trophäe der Welt holt, 36 Jahre nach Diego Maradona.