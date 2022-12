"Hallo Deutsche Bahn": Wenn bei minus 8 Grad kein Zug kommt

Wenn ich mit der Deutschen Bahn zurück nach Lyon fahre, starte ich nie ohne Plan B. Eigentlich würde ich mich gerne ein wenig später auf den langen Weg machen. "Bei dem Wetter geht das nicht, gerade rechtzeitig aufzubrechen", warnt meine Schwester. In der Nacht waren es minus 11 Grad in Südhessen.

An diesem Samstag bin ich etwa drei Stunden früher los als eigentlich nötig. Der Bus BE1 zum Bahnhof Bickenbach bei Darmstadt fährt samstags nur alle zwei Stunden. Der Regionalzug nach Mannheim, wo der TGV nach Lyon startet, ist am Wochenende etwas weniger als jede Stunde eingeplant.

Doch erstaunlicherweise steht ein IC im Bahnhof Bickenbach Richtung Frankfurt. Früher haben wir immer von "Bickenbach International" gesprochen, wenn bei Schulreisen der Zug extra für uns dort anhielt. "Sie können bis nach Westerland", sagt ein Mann scherzend. "Wenn der IC denn losfährt, der steht schon eine ganze Weile hier." Im IC rennen Kinder, die Türen sind geöffnet.

Stellwerk-Panne in Darmstadt: es fährt stundenlang kein Zug

Der Regionalzug nach Mannheim sollte um 11 Uhr 02 losfahren. In Bickenbach ist es inzwischen (nur noch) minus 8° Celsius, es gibt keine Möglichkeit, sich irgendwo aufzuwärmen. Der Bahnhof hat keinen Warteraum. Die Bahn-App verspricht, dass der Regionalzug aus Frankfurt um 11 Uhr 04 kommt. Doch wegen eines Problems mit dem Stellwerk geht gar nichts mehr - die Bahnstrecke ist in beiden Richtungen gesperrt.

Weil ich den TGV in Mannheim unbedingt erreichen muss - um am Sonntag in Lyon zu arbeiten - rufe ich ein Taxi. Das Taxi-Unternehmen vor Ort leitet mich an eine andere Nummer weiter. Eigentlich gibt es da auch kein freies Taxi, aber ich insistiere... und wenn ich eine halbe Stunde warte. Ja, die junge Frau, die ich am Gleis getroffen habe, und ich, wir warten auch noch 30 Minuten. Das Taxi kommt sogar etwas früher.

Die Fahrt nach Mannheim im Taxi kostet statt dem Bahntarif von 14 Euro 40 mehr als 100 Euro.

Für das SNCF-Ticket von Mannheim nach Lyon habe ich 56,90 Euro bezahlt - in der 1. Klasse.

Auf Twitter antwortet das Social-Media-Team der Deutschen Bahn nach Anfrage, ich solle ein Fahrgastrechte-Formular ausfüllen. Vor ein paar Tagen hat die DB schon mein Kundenkonto deaktiviert, per Telefon wurde mir eine Email versprochen, die ich aber nie erhalten habe.

Dann ein Gleisproblem in Baden-Baden

Der TGV nach Marseille fährt in Mannheim mit etwa 5 Minuten Verspätung los.

Doch in Baden-Baden bleibt der Zug viel länger stehen als geplant. Zunächst gibt es offenbar ein technisches Problem mit dem TGV, dann muss ein Gleis auf der Strecke repariert werden. Die Weiterfahrt nach Strasbourg verzögert sich erst um 50 Minuten, dann um 70 und am Ende um 90 Minuten.

In weiten Teilen Europas ist es ungewöhnlich kalt Euronews

In Frankreich fährt der TGV wegen des Schnees an diesem Samstag nicht so schnell wie sonst. Die Ankunft wird sich deshalb voraussichtlich weiter verzögern.

Im Sommer wurde der TGV hinter Karlsruhe wegen einer Plane, die vom Wind auf die Oberleitung geweht wurde, ganz abgesagt. Da musste ich über die Schweiz weiter, habe dann von 1 Uhr bis 5 Uhr morgens in Genf am Bahnhof auf die Regionalbahn nach Lyon gewartet - dank der Deutschen Bahn.

