Die Niederlande übernehmen die Verantwortung für ihre historische Rolle in der Sklaverei. In einer lang erwarteten Rede hat sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte offiziell "im Namen der niederländischen Regierung...für die Handlungen des niederländischen Staates in der Vergangenheit entschuldigt: posthum bei allen versklavten Menschen auf der ganzen Welt, die unter diesen Handlungen gelitten haben, bei ihren Töchtern und Söhnen und bei allen ihren Nachkommen bis zum heutigen Tag."

Rutte, der dazu aufgerufen hat, die Sklaverei als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu betrachten, hatte bei seinem Besuch in Surinam angedeutet, dass er eine Rede zu diesem Thema halten würde. Etwa 200.000 Menschen aus Afrika wurden als Sklaven in dieses südamerikanische Land geschickt, um auf Plantagen zu arbeiten.

Wie andere europäische Mächte spielte Holland 250 Jahre lang eine Schlüsselrolle bei der Sklaverei in Amerika, aber auch in Südafrika und Asien, wo die Niederländische Ostindien-Kompanie tätig war.

Es wird erwartet, dass die Regierung von Mark Rutte die Einrichtung eines Entschädigungsfonds ankündigt, aus dem Projekte in den Ländern finanziert werden sollen, in denen die Nachkommen dieser Sklaven leben.