Was sind Kims Prioritäten für 2023? Nordkoreas Arbeiterpartei tagt

Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un leitet in dieser Woche ein wichtiges Treffen der herrschenden Arbeiterpartei. Das berichten Staatsmedien. Dabei soll das Zentralkomitee, das Führungsgremium der Partei, Bilanz über die Arbeit des vergangenen Jahres ziehen - und die Prioritäten für 2023 festlegen.

Die Rede Kims wird von nordkoreanischen Staatsmedien als Höhepunkt des Treffens präsentiert.

In der Vergangenheit nutzte Nordkoreas Machthaber derartige Parteitreffen oft dazu, neue wirtschaftliche Ziele und sicherheitspolitische Leitlinien auszugeben.

Auf der koreanischen Halbinsel ist die Stimmung angespannt, der Norden hat in diesem Jahr seine Raketentests verschärft. Die von Nordkorea getesteten Raketen können unter anderem mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Mehrere Resolutionen der Vereinten Nationen untersagen Nordkorea, derartige Raketen zu testen, allerdings stört das Machthaber Kim nur wenig.

Besonders in Südkorea und in Japan beobachtet man die Aktivitäten des Nordens mit Argwohn. Zuletzt hatten die USA und Südkorea ihre gemeinsamen Militärmanöver wieder in vollem Umfang aufgenommen.