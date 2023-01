Burkina Faso: Anti-französische Demonstrationen

Mehrere Hundert Menschen haben in Ouagadougou gegen die französische Präsenz in Burkina Faso demonstriert. Sie forderten insbesondere die Abreise des französischen Botschafters (Luc Hallade) und die Schließung der französischen Armeebasis in Kamboinsin am nördlichen Stadtrand der Hauptstadt, wo 400 Soldaten einer Spezialeinheiten stationiert sind.

Ein Demonstrant meint: "Burkina Faso, ein unabhängiges Land. Wir haben uns entschieden, wir wollen diesen Kampf führen, nicht mit Frankreich an unserer Seite, sondern mit guten Partnern."

Seit Ibrahim Traoré nach einem Militärputsch im September – dem zweiten in acht Monaten – an die Macht kam, haben sich die Beziehungen zwischen Burkina Faso und Frankreich verschlechtert. Seit Dezember fordern die Behörden in Burkina Faso Frankreich auf, seinen Botschafter zurückzurufen.

In den letzten Monaten haben die Behörden von Ouagadougou wiederholt ihren Wunsch bekräftigt, ihre Beziehungen zu Moskau zu stärken.