Lehrkräfte und anderes Schulpersonal demonstrieren heute in Lissabon. Sie wollen bessere Arbeitsbedingungen und Löhne. Konkret fordern sie eine Gehaltserhöhung von 120 Euro für alle Schulischen Mitarbeiter .

Es handelt sich um die dritte Demonstration seit Dezember, Die Proteste wurden durch Äußerungen des Bildungsministers Joao Costa angeheizt, der am Freitag seine Besorgnis über die «Unverhältnismäßigkeit» des Streiks zum Ausdruck brachte, Er kündigte an, das Angebot in Schulen womöglich zurück zu fahren.

Mit Plakaten mit Aufschriften wie "Respekt", "Würde" und "Gemeinsam für die Schule" zogen die Lehrerinnen und Lehrer, die seit Dezember auch schon mehrmals gestreikt hatten, über eine der Hauptverkehrsstraßen der portugiesischen Hauptstadt.